Москва, , 16:40 — REGNUM

Пока Турция является членом НАТО, России не следует продавать ей свои комплексы противоракетной обороны С-400, считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. Об этом он заявил 12 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Передавать технологии странам НАТО не следует, — сказал Топорнин. — Поставлять С-400 Турции неправильно. Пока Турция состоит в НАТО, поставлять туда наши комплексы небезопасно. Дело в том, что страны НАТО так или иначе между собой делятся военными секретами. Со временем те же американские эксперты доберутся до наших С-400 в Турции. Разберут их на винтики и, пользуясь полученной информацией, сделают свои комплексы лучше. Зачем нам это надо? Мы должны обеспечивать нашу безопасность и безопасность наших союзников».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным испанского издания La Vanguardia, 17 июля Белый дом подтвердил, что он приостановил продажу истребителей F-35 Турции из-за решения Анкары купить комплекс противоракетной обороны российского производства С-400. При этом американцы отметили, что такие программы «не могут сосуществовать», сообщает испанское издание.

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