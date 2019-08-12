Москва, 12 августа 2019, 16:40 — REGNUM
Пока Турция является членом НАТО, России не следует продавать ей свои комплексы противоракетной обороны С-400, считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. Об этом он заявил 12 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным испанского издания La Vanguardia, 17 июля Белый дом подтвердил, что он приостановил продажу истребителей F-35 Турции из-за решения Анкары купить комплекс противоракетной обороны российского производства С-400. При этом американцы отметили, что такие программы «не могут сосуществовать», сообщает испанское издание.
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