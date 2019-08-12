Москва, , 16:42 — REGNUM

Заявки на участие в электронном голосовании на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва уже подали свыше 1500 избирателей. Об этом сообщил Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Москве. Регистрация горожан происходит на портале mos.ru с 24 июля.

«По округам: 1-й — 1011, 10-й — 373, 30-й — 183», — сообщил руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов.

Напомним, 21 августа в столице пройдёт третье тестирование системы электронного голосования. В онлайн-эксперименте смогут принять участие жители Москвы старше 18 лет, зарегистрированные по месту жительства в одном из трёх экспериментальных избирательных округов.

В первый округ входят районы Крюково, Матушкино, Савелки, Силино и Старое Крюково, в десятый — Северный, Лианозово и Бибирево, в 30-й — Чертаново Центральное и Чертаново Южное.