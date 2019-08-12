Гватемала, , 15:50 — REGNUM

Второй тур президентских выборов в Гватемале завершился победой кандидата от правоцентристской партии «Вперед» Алехандро Джамматтеи, пишет газета El Pais.

Соперница Джамматтеи Сандра Торрес, представляющая социал-демократический «Национальный союз надежды», набрала 41,8% голосов. Результат Джамматтеи — 58,1%. За него проголосовали 1,9 млн из 8 млн избирателей Гватемалы.

По данным газеты, явка во втором туре голосования 11 августа была низкой — 42%. 63-летний Джамматеи сменит на посту президента непопулярного Джимми Моралеса в январе 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гватемале перед выборами президента начались массовые протесты крестьян