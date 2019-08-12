Сеул, , 16:02 — REGNUM

Сегодня, 12 августа, правительство Южной Кореи приняло решение об исключении Японии из списка стран с упрощенным экспортом. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, Япония будет включена в специальную отдельную категорию стран-экспортеров, участвующая в ряде международных соглашений (Вассенаарские соглашения, Группа ядерных поставщиков, Австралийская группа, Режим контроля за ракетными технологиями), но использующая систему экспортного контроля, которая нарушает международные нормы.

Ранее Япония входила в список 29 стран, в отношении которых применялись упрощенные процедуры экспортного контроля.

Известно, что согласно новым поправкам южнокорейским компаниям придется подавать запросы на экспорт своей продукции в Японию, рассмотрение которых займет около 15 дней. Данные поправки вступят в силу в сентябре текущего года после вынесения данного вопроса на общественное обсуждение.

Напомним, что Япония первая исключила Южную Корею из «белого списка» стран, на которые наложены минимальные торговые ограничения, после чего Сеул пообещал ответить аналогичным образом.