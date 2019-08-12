Бишкек, , 15:08 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил главу Киргизии Сооронбая Жээнбекова с праздником Курбан-байрамом, сообщили 12 августа в пресс-службе киргизского лидера.

Жээнбеков также поздравил Эрдогана с праздником окончания хаджа. Во время телефонного разговора главы государств обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и процесс реализации достигнутых договоренностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил с Курбан-байрамом Эмира Катара, президентов Узбекистана, Ирана, Азербайджана, премьер-министра Пакистана, эмира Кувейта и короля Саудовской Аравии.

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