Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:21 — REGNUM

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Нижний Тагил. Как сообщили в пресс-службе администрации города интернет-газете Znak, глава военного ведомства отправился на «Уралвагонзавод».

Уточняется, что в планах Сергея Шойгу инспекция оборонных предприятий и совещание в штабе Центрального военного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в местных СМИ появилась информация о предстоящем визите Сергея Шойгу на Урал. Указывалось, что глава министерства обороны с рабочим визитом посетит Нижний Тагил, а затем Екатеринбург.

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