Нью-Дели, , 14:52 — REGNUM

Правительство Индии утверждает о постепенной нормализации ситуации в Джамму и Кашмире после отмены особого статуса индийского штата. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар со ссылкой на доклад министерства внутренних дел южноазиатского государства.

МВД Индии подчеркнуло, что деэскалация протестов в штате Джамму и Кашмир позволила частично или полностью отменить ограничения свободы передвижения и доступа к средствам телефонной связи и сети Интернет во всех округах субъекта федерации. Внутриполитическое ведомство страны также опровергло информацию о крупной акции протеста, в которой приняли участие 10 000 человек. По словам официального представителя МВД Индии, местные силы безопасности зафиксировали несколько отдельных демонстраций, число участников которых не превышало 20 человек. Сообщается, что государственные учреждения, школы и колледжи Джамму и Кашмира продолжили работу в нормальном режиме, а местные жители активно посещают рынки и магазины. Напомним, что вечером 11 августа в Индии начался исламский праздник Ид аль-адха, также известный как Курбан-байрам.

Ранее, 5 августа, министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет сформировано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа, после чего в штате начались масштабные акции протеста против действий федерального правительства.