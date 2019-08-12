Москва, , 13:28 — REGNUM

Невозможно просто так взять и перенести назначенные на 8 сентября 2019 года выборы депутатов в Московскую городскую думу. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, комментируя соответствующее предложение незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Глава ЦИК отметила, что для такого решения должны быть серьёзные основания.

«Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьёзные основания», — сказала Памфилова.

По её словам, которые приводит радиостанция Business FM, если наберётся достаточное количество фактов, только тогда ситуация будет рассмотрена в соответствии с законом.

«Сейчас преждевременно. Мы еще, во-первых, не закончили рассмотрение всех обращений к нам, не закончили изучение всех материалов, которые к нам приходят», — пояснила Элла Памфилова.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы, намеченные на 8 сентября, и назначить новое голосование на конец осени, обеспечив участие в них оппозиции. Письмо с такой просьбой он направил из спецприёмника, куда попал после одного из незаконных митингов в Москве. В качестве аргумента он привёл прошедший в Москве 10 августа митинг оппозиции, который провели в поддержку незарегистрированных кандидатов.

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