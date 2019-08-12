Киев, , 13:24 — REGNUM

В Киеве бывшего президента Украины Петра Порошенко после того, как он покинул здание Государственного бюро расследований (ГБР), неизвестные забросали яйцами, сообщает 12 августа телеканал «112 Украина».

Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что после допроса «в адрес Порошенко пошли в ход яйца», вместе с тем несколько сторонников бывшего украинского лидера попытались его защитить. Сам допрос в ГБР длился более 2,5 часов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Порошенко был вызван на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой», чьим собственником он якобы является.

Отметим, что Порошенко фигурирует более чем в десяти уголовных делах, возбуждённых украинскими правоохранителями. 25 июля он уже проходил допрос по делу о продаже предприятия «Ленинская кузница» (переименовано в «Кузницу на Рыбацком»).

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