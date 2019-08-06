Киев, , 18:11 — REGNUM

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ЕС) выступила с заявлением в связи с новыми открытыми в отношении него уголовными производствами.

«Андрея Портнова и его «мальчиков по вызову» из Государственного бюро расследований, которое этот известный соратник Януковича получил в концессию от новой власти, ожидает большое разочарование», — говорится в сообщении на официальном сайте партии.

Как утверждают в «Европейской солидарности», все обвинения в адрес Петра Порошенко базируются на «фейках» и «в целом выглядят как информационный троллинг и спам». В частности, подчеркивается, что экс-президент всегда пересекал государственную границу «в полном соответствии с законом».

«Поддельные документы» существуют только в их болезненном воображении. Как и все другие фейки, положенные в основу многочисленных «расследований», которые штампует их общий конвейер», — отмечается в заявлении.

Комментируя сообщения о возбуждённых в отношении Порошенко уголовных делах в Панаме, в партии отметили, что у экс-президента «нет компаний в этой стране», а также напомнили о предусмотренной на Украине уголовной ответственности за ложь под присягой.

На данное заявление уже отреагировал юрист Андрей Портнов. В своём Telegram-канале он написал, что «благодарен фигуранту за оскорбление следователей», которым, по его мнению, прежде не хватало мотивации для того, чтобы «работать по нему чуть быстрее и жёстче».

Как передавало ИА REGNUM, с начала текущей недели стало известно уже о двух новых уголовных делах в отношении Петра Порошенко. 5 августа Государственное бюро расследований Украины зарегистрировало уголовное производство по факту поездки экс-президента на Мальдивы в январе 2018 года, а сегодня Андрей Портнов сообщил, что специальный прокурор Панамы возбудил дело по статье об отмывании преступных доходов, в котором фигурирует Пётр Порошенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Панамы начали расследование против Порошенко — Портнов