Аддис-Абеба, , 14:43 — REGNUM

Министерство сельского хозяйства Эфиопии сообщило, что оно начало распространять среди фермеров страны модифицированные семена, чтобы добиться повышения урожайности зерновых, но, что более важно, чтобы нарастить усилия по борьбе с задержкой развития детей в возрасте до двух лет. Министерство запустило в работу в 2016 году многосекторальную «дорожную карту» и Декларацию «Секота», которая действует 2030 года. «Дорожная карта» направлена на искоренение проблемы задержки развития у детей младше двух лет путем реализации Национальной программы питания. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Ethiopian Press Agency.

Руководитель Национальной координационной группы по продовольствию и питанию минсельхоза Эфиопии Алемецехай Сэргауи объяснил, что семена таких растений, как вигна, соя, батат и других, уже распределены среди фермерских хозяйств. По его словам, использование модифицированных семян позволит не только получить еще больше урожая, но и побороть страшный недуг у малолетних детей.

Старший руководитель отдела реализации федеральных программ Министерства здравоохранения Сисай Синамо со своей стороны заявил, что первый этап программы находится в стадии реализации с 2016 года. Около 40 округов в штатах Амхара и Тыграй были включены в первый этап. И, по словам Синамо, до сих пор в регионах выполняются различные инновационные задачи.