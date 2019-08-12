Аддис-Абеба, , 14:14 — REGNUM

Министерство сельского хозяйства Эфиопии провело брифинг со СМИ на котором государственный министр сельского хозяйства Эфиопии Каба Ургесса заявил о том, что его министерство провело ряд мероприятий по увеличению количества рабочих мест в аграрном секторе в 2018/19 году. По словам министра, в результате успешных усилий минсельхоза в сельских регионах Эфиопии было создано более 1,3 млн новых рабочих мест в рамках кампании по трудоустройству молодежи и женщин. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Государственный министр отметил, что его министерство постоянно призывает руководство страны привлекать больше инвестиций в аграрный сектор. Министр Ургесса пояснил, что несмотря на желание властей как можно скорее завершить экономический переход от аграрной к индустриальной стране, добиться этого без создания эффективного агропромышленного комплекса невозможно. Так, по его словам, для начала необходимо обеспечить рабочими местами безработную молодежь в сельской местности, а лишь затем налаживать межсекторальные связи с обрабатывающей промышленностью.

Тем не менее, по словам министра, минсельхоз планирует создать еще 1,7 млн рабочих мест в аграрном секторе и сельских районах в 2019/2020 финансовом году.