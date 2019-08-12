Берёзовский, Свердловская область, , 10:35 — REGNUM

В Свердловской области начались процедуры по отбору претендентов на должность главы администрации города Берёзовского. Как сообщает издание «Новый день», началось формирование конкурсной комиссии, которая рассмотрит кандидатуры.

Свои кандидатуры в состав конкурсной комиссии уже предложило региональное правительство. Отметим, что она формируется в равных долях их членов предложенных губернатором и городскими властями.

После того, как будет сформирована комиссия, начнётся приём заявок от кандидатов. Это произойдёт с 26 по 30 августа. А первый этап конкурса пройдёт с 3 по 16 сентября.

Напомним, что в Берёзовском главу города выбирают депутаты городской думы после того, как претендент пройдёт сито конкурсной комиссии.

Отметим, что несколько лет назад группа граждан пыталась оспорить новую систему назначения градоначальника и зарегистрировала инициативную группу по проведению городского референдума, но плебисцит так и не состоялся. Депутаты Берёзовского отклонили голосование по референдуму, так как этот вопрос «не входит в их полномочия».