Москва, , 08:49 — REGNUM

В том, что в очередной раз всплыла тема Курил, на этот раз в контексте предстоящей Олимпиады 2020 года, в принципе, нет ничего удивительное, учитывая ту ситуацию, которая в настоящее время присутствует в мировой геополитике, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедра политологии РЭУ им Г. В. Плеханова Олег Балканский.

Японские притязания на Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Учитывая очередное обострение отношений с США, пролонгацию и усиление санкций, естественно, будут предприниматься различные выпады в адрес России.

Но при этом всем понятно, что данные PR-акции носят исключительно демонстративный характер, они не первые и далеко не последние. И серьёзно их никто не воспринимает», — пояснил эксперт.

Конечно, по его мнению, последуют официальные заявления МИД, сообщения правительственных пресс-служб, но в любом случае никто не будет воспринимать их всерьёз.

«Хотя данный факт в очередной раз свидетельствует о нарушении олимпийских принципов находиться вне политической конъюнктуры.

Не сомневаюсь, что чем ближе к олимпиаде, тем больше будет педалироваться антироссийская риторика, вновь может обостриться антидопинговый скандал.

Это все элементы психологического давления на межгосударственном уровне, но они не могут иметь каких-то далеко идущих последствий», — высказал свое мнение Балканский.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре курильских острова — Шикотан, Итуруп, Кунашир и группу Хабомаи — отнесли к Японии на карте сайта Олимпиады 2020 года.

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