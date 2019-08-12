* Талибы — запрещённая в России организация

Доха, , 05:38 — REGNUM

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ожидает скорого заключения мирного соглашения и вывода войск США из Афганистана, 12 августа передает агентство Associated Press.

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре Сухаил Шахин также заявил, что следующий Курбан-байрам Афганистан встретит «в исламской системе, без оккупации… в мире и единстве».

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель США Залмай Халилзад также заявил, что ожидает скорого заключения «прочного и почетного» мира в Афганистане.

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