Буэнос-Айрес, , 03:26 — REGNUM

Кандидат в президенты Аргентины Альберто Фернандес обещает «собрать всех аргентинцев для решения проблем страны» после предварительных выборов, 11 августа передает агентство Reuters.

«Перонисты едины!» — заявил Фернандес после голосования.

По результатам экзит-поллов, Фернандесу удалось одержать победу над действующим президентом Аргентины Маурисио Макри в ходе предварительных выборов 11 августа.

Президентские выборы в Аргентине состоятся 27 октября 2019 года. Фернандес и Макри считаются главными соперниками.

Фернандес, бывший глава аргентинского кабинета министров, идёт на выборы в связке с экс-президентом Кристиной Киршнер.

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