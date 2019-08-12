Сана, , 01:12 — REGNUM

Сепаратисты Южного Йемена согласились на прекращение огня в Адене, 11 августа передает агентство Reuters.

Представитель ополчения Айдарос аль-Зубайди заявил, что группировка также согласна принять участие в переговорах, инициированных Саудовской Аравией.

Сепаратисты входят в состав «правительственной коалиции» наряду с силами Саудовской Аравии, ОАЭ и отрядами йеменского «президента в изгнании» Абд Раббо Мансура Хади.

Столкновения между сепаратистами Южного Йемена и «президентской гвардией» в Йемене начались 7 августа.

В ходе боев в Адене с 10 на 11 августа сепаратисты захватили президентский дворец и несколько военных баз.

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