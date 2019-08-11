Пхеньян, , 19:22 — REGNUM

На фоне проходящих на юге Корейского полуострова совместных американо-южнокорейских военных учений ухудшаются межкорейские отношения.

Как сообщает 11 августа Синьхуа со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), директор департамента США МИД КНДР Квон Чон Гук предупредил Сеул, что налаживание его двусторонних контактов с Пхеньяном до превращений маневров затруднено.

Претензии Сеула по поводу разработки и испытаний в КНДР обычного вооружения северокорейский дипломат назвал «преувеличенными». Ранее ЦТАК сообщило, что верховный лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил проведенными испытаниями орудия «нового типа».

С конца июля в Северной Корее проводятся запуски неопознанных снарядов, в связи с чем южнокорейская сторона предъявила Пхеньяну претензии по провоцированию напряженности, призвав его прекратить подобные действия.

Напомним, что военные учения США и Южной Кореи стартовали 5 августа.