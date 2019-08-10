Париж, 10 августа 2019, 13:45 — REGNUM
В Париже сегодня, 10 августа, проходит очередная акция протеста движения «желтых жилетов».
Сбор протестующих был назначен в районе станции метро Villiers в XVII округе Парижа. Участники акции перед началом шествия пили кофе в окрестных кафе и общались друг с другом.
В ходе марша протеста обстановка была спокойной. «Желтые жилеты» выкрикивали слоганы «Мы здесь, Эммануэль Макрон».
Протестующие двигаются в сторону кольцевой дороги вокруг Парижа. Шествие обещает быть продолжительным.
Порядок на акции обеспечивает огромное количество сотрудников полиции. Во главе колонны протестующих также идут полицейские, которые всячески сдерживают её продвижение.
Беспорядков и столкновений с полицией пока не наблюдается.