Париж, , 13:45 — REGNUM

В Париже сегодня, 10 августа, проходит очередная акция протеста движения «желтых жилетов».

Желтые жилеты. Париж (cc) GrandCelinien

Сбор протестующих был назначен в районе станции метро Villiers в XVII округе Парижа. Участники акции перед началом шествия пили кофе в окрестных кафе и общались друг с другом.

В ходе марша протеста обстановка была спокойной. «Желтые жилеты» выкрикивали слоганы «Мы здесь, Эммануэль Макрон».

Протестующие двигаются в сторону кольцевой дороги вокруг Парижа. Шествие обещает быть продолжительным.

Порядок на акции обеспечивает огромное количество сотрудников полиции. Во главе колонны протестующих также идут полицейские, которые всячески сдерживают её продвижение.

Беспорядков и столкновений с полицией пока не наблюдается.