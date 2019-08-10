Москва, , 12:10 — REGNUM

Нет никаких оснований для сообщений о плохом здоровье бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева, заявили 10 августа в его пресс-службе.

«Для такого сообщения нет никаких оснований», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Также представители пресс-службы Горбачева сообщили, что они удивились сообщениям о плохом состоянии здоровья Горбачева, и что еще накануне, 9 августа, он был на работе в фонде и встречался с сотрудниками своей организации.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Алексей Венедиктов в эфире украинского телеканала «Наш» рассказал об «очень плохом» состоянии здоровья-экс-президента СССР.

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