Пхеньян, , 11:53 — REGNUM

Ответственность за обострение обстановки на полуострове в последнее время лежит на Южной Корее. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление Центрального телеграфного агентства Кореи (КНДР).

Проведение совместных с США военных учений и размещение новейших истребителей пятого поколения F-35A неподалёку от границы Северной Кореи вынуждают Пхеньян отвечать ракетными испытаниями. Кроме того, такие действия Юга и США блокируют мирный переговорный процесс и препятствуют межкорейскому сотрудничеству, считают в КНДР.

Подобные заявления появляются в северокорейских СМИ впервые с 25 апреля, когда США и Южная Корея также проводили совместные военные учения. Пхеньян неоднократно требовал их полной отмены и расценивает манёвры как провокацию и угрозу собственной безопасности. В свою очередь, Сеул и Вашингтон значительно сократили и отменили несколько военных учений, но настаивают на полном ракетно-ядерном разоружении КНДР.