Москва, , 11:14 — REGNUM

С Днём физкультурника поздравил граждан России президент РФ Владимир Путин. Текст поздравления размещен 10 августа на официальном сайте Кремля.

«Поздравляю вас с Днём физкультурника — замечательным праздником, который в нынешнем году отмечает своё 80-летие», — говорится в сообщении президента.

Также в нем отмечается, что в летопись России вписали яркие страницы многие поколения прославленных атлетов, которые брали старт в массовом спорте.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что их блистательный пример имеет огромное значение для воспитания подрастающей молодежи в патриотическом духе, дают ей уверенность в собственной силе и способствует продвижению в обществе ценностей физкультуры и здорового образа жизни.

Кроме этого, в сообщении говорится, что в России в последние годы уделяется серьезное внимание к созданию в стране доступной, качественной и удобной спортивной инфраструктуры, для чего строятся новые спортивные объекты и обустраиваются спортивные площадки на придомовых территориях и при образовательных учреждениях.

Также, как сообщил президент России, развитие спорта высших достижений и подготовка будущих рекордсменов и чемпионов являются одним из главных приоритетов страны.

В связи с этим, в поздравительном сообщении выражаются особые слова признательности всем трудящимся в сфере спорта — наставникам, тренерам, инструкторам, представителям других профессий.

«Ещё раз — с праздником. Желаю вам успехов, удачи и всего наилучшего», — заключает в своем сообщении президент России.

Отметим, День физкультурника отмечается в России с 1939 года, праздник был широко распространён в СССР в 1920—1930-х годах, когда массово внедрялся лозунг, взятый у римского поэта и сатирика Ювенала: «В здоровом теле — здоровый дух!».