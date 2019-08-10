Пекин, , 10:51 — REGNUM

Новым послом Китайской Народной Республики в Российской Федерации станет Чжан Ханьхуэй. Об этом сегодня, 10 сообщают китайские СМИ.

Напомним, что последние 10 лет посолом Китая в России был Ли Хуэй. Однако 15 июля стало известно, что он отправляется в отставку. Он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и попрощался перед отъездом.

В Пекине пообещали, что новый посол будет «тяжеловесом», который будет соответствовать важности и уровню российско-китайских отношений.

Про Чжана Ханьхуэйя известно что ему 55 лет, он женат, имеет дочь и говорит на русском языке.

Он занимает пост заместителя министра иностранных дел Китая и курирует отношения со странами Европы и Центральной Азии и вопросы внешней безопасности.