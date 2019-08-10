Бишкек, , 10:41 — REGNUM

В Киргизии суд наложил арест на имущество телеканала «Апрель», который подконтролен бывшему президенту республики Алмазбеку Атамбаеву. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Киргизии.

Напомним, что эфирное вещание телеканала «Апрель», а также ряда других телеканалов было заблокировано в Киргизии 7 августа, в первый день спецоперации по задержанию экс-президента этой страны Алмазбека Атамбаева.

Теперь же арест наложен на имущество телеканале «Апрель».

Паралелльно с этим идут допросы сторонников Атамбаева по факту захвата заложников во время спецоперации в селе Кой-Таш 7 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам Атамбаев сдался силовикам 8 августа, так как противостояние принимало все более ожесточенный характер.