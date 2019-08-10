Кишинёв, , 01:07 — REGNUM

Аэропорт Кишинева может вернуться в собственность Молдавии, если удастся доказать, что в основе соглашения было мошенничество. Об этом заявил в эфире TV8 министр экономики Молдавии Вадим Брынзан.

По его словам, есть несколько рычагов, которые могут быть использованы для расторжения договора о концессии. По его подсчетам, за те деньги, которые заработала за четыре года в аэропорту компания-концессионер, Молдавия могла построить новый аэропорт. Он отметил, что ежегодно аэропорт приносит компании около 20 млн евро — за счет сборов по 9 евро с каждого пассажира.

Напомним, аэропорт Кишинева в 2015 году сдали в концессию на 49 лет компании, близкой к олигарху Илану Шору, осужденному судом первой инстанции по делу о «краже миллиарда». Позже контроль над аэропортом предположительно перешел к олигарху Владимиру Плахотнюку.

И Шор, и Плахотнюк бежали из Молдавии 14 июня после отстранения Плахотнюка от власти.