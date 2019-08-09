Вашингтон, , 22:56 — REGNUM

Соединенные Штаты могут переместить часть своих войск, размещённых в Германии, в Польшу из-за упорного нежелания Берлина увеличивать военные расходы, сообщает 9 августа телеканал ARD, ссылаясь заявление посла США в Германии Ричарда Гренелла.

Армия США уходит

Телеканал отмечает, что посол США возмущён тем, что правительство Германии предпочитает тратить средства госбюджета на внутренние цели вместо того, чтобы довести военный бюджет до 2% от ВВП.

Гренелл заявил, что в наказание за это часть 35-тысячного военного контингента США в Германии может быть переведена в Польшу.

При этом посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что, в отличие от Германии, Польша выполняет все требования США в военном плане.

По мнению Гренелла, президент Дональд Трамп должен отреагировать на игнорирование Берлином требований США.

Напомним, официальный Берлин уже несколько лет под разными предлогами уклоняется от повышения военных расходов, обещая сделать это «в будущем».

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