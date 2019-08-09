Вашингтон, , 21:24 — REGNUM

В Вашингтоне запущен совместный американо-украинский образовательный проект по развитию исследований в области современной ядерной науки и инженерии, информирует 9 августа Синьхуа со ссылкой на сообщение в Facebook посольства Украины в США.

Выступая на открытии соответствующей конференции, украинский посол Валерий Чалый сделал заявление о «большом потенциале и высококвалифицированных специалистах в ядерной сфере», которые имеются у Киева. По словам дипломата, они готовы участвовать в совместных проектах.

Чалый также поблагодарил министерство энергетики США за помощь планам двустороннего партнерства в ядерной энергетике, которая играет важную роль в энергобалансе Украины, обеспечивая примерно половину всей вырабатываемой в стране электроэнергии.