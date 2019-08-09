Санкт-Петербург, , 19:08 — REGNUM

«Альянс независимых депутатов» (общественное движение, в которое входят муниципальные депутаты из Санкт-Петербурга) повели исследование биографии и характеристик кандидатов в губернаторы города. Результаты исследования, как сообщает ИА «Невские новости», 9 августа представили депутаты Александр Дунюшин (МО Семёновский) и Екатерина Лебедева (Литейный).

Так, например, выдвинутого КПРФ режиссёра Владимира Бортко авторы исследования сочли «одиноким кандидатом без команды». Депутат Дунюшин отметил, что от его кампании в городе ждали большей «кинематографичности». А вот заявление Бортко о недостатке финансирования депутат счёл некоторым лукавством, потому что, как пишут «Невские новости», «на счету КПРФ числится миллиард рублей». Екатерина Лебедева в свою очередь отметила, что управление городским хозяйством — задача, существенно отличающаяся от съёмок кино.

В определённом инфантилизма Лебедева обвинила и кандидата от «Справедливой России» Надежду Тихонову — племянницу лидера партии, бывшего председателя Совета Федерации Сергея Миронова.

Оценивая действующего врио губернатора Александра Беглова, депутаты отметили его умение находить общий язык с общественностью, поддержку со стороны президента России Владимира Путина и навыки хозяйственника и строителя. «Это достаточно легкий человек на общение, который может поговорить с тобой на любые темы», — сказала, в частности, Екатерина Лебедева.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов, выдвинутый партией «Гражданская платформа», назван «довольно активным» человеком с «серьёзной карьерной настойчивостью». Вместе с тем, депутаты усомнились в том, что его действительно поддерживает либеральная интеллигенция, как об этом говорит сам Амосов. «По факту это не так», — цитирует издание Александра Дунюшина.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Для участия в выборах зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).