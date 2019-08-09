Москва, , 18:48 — REGNUM

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов осудил Обозначение на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года южных Курил как части Японии.

«Считаю это грубейшей провокацией. Напомню, что Курилы — неотъемлемая территория России. Некоторым «деятелям» все неймется переписать итоги Второй мировой войны», — отметил Зюганов.

Коммунист уверен, что все попытки тщетны.

«Ничего у них не получится!» — заявил Зюганов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи на карте в разделе маршрута олимпийского огня были отнесены к префектуре Хоккайдо. МИД России назвал такой шаг Токио неправомочным и заявил, что такие действия не идут на пользу двусторонним отношениям.

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