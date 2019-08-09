Москва, , 18:18 — REGNUM

Россия, Германия, Франция и Украина могут сами обеспечить функционирование нормандского формата, считает член высшего совета политической партии «Единая Россия» Владимир Плигин. Об этом он заявил 9 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя рассуждения заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента о возможном расширении нормандского формата.

«Мне кажется, это не очень этично — говорить о том, что Германия, Франция, Россия и Украина не могут сами выполнять или наполнить нормандский формат, — сказал Плигин. — Мне представляется, что эти европейские страны достаточно опытны в проведении своей политики, и поэтому увеличивать этот формат, может быть, не стоит. Хотя любые позитивные шаги и приветствовались бы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Кента, любое изменение формата решения конфликта в Донбассе требует согласия всех стран-участниц. При этом он уточнил, что Украина может искать партнёров для решения одного из крупнейших конфликтов на территории Европы, причём у США есть желание принять участие в решении проблемы.

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