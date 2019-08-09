Москва, 9 августа 2019, 18:18 — REGNUM
Россия, Германия, Франция и Украина могут сами обеспечить функционирование нормандского формата, считает член высшего совета политической партии «Единая Россия» Владимир Плигин. Об этом он заявил 9 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя рассуждения заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента о возможном расширении нормандского формата.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Кента, любое изменение формата решения конфликта в Донбассе требует согласия всех стран-участниц. При этом он уточнил, что Украина может искать партнёров для решения одного из крупнейших конфликтов на территории Европы, причём у США есть желание принять участие в решении проблемы.
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