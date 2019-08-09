Цхинвал, 9 августа 2019, 17:09 — REGNUM
Полномочный представитель президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев прокомментировал в разговоре с журналистами обращение официального представителя Госдепартамента США Морган Ортэгус к России с призывом отменить решение о признании Южной Осетии и Абхазии. По мнению Джиоева, подобное заявление является более, чем некорректным, сообщает 9 августа ИА «Рес».
Полпред также высказался по поводу комментариев Ортэгус о проведении границы между Южной Осетией и Грузией. Джиоев отметил, что представители Южной Осетии неоднократно предлагали грузинской стороне обсудить проблему демаркации границы между государствами. Ввиду того, что Грузия не реагирует на подобные предложения, работы по обозначению линии госграницы соответствующими инженерными сооружениями проводятся в одностороннем порядке, на территории Южной Осетии, заметил полпред.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава пресс-службы американского Госдепартамента Морган Ортэгус в годовщину начала вооружённый конфликта между Грузией и Южной Осетией порекомендовала Росси отказаться тт признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Также она заявила о недовольстве Вашингтона в связи с работами по разграничению границы с Грузией в Южной Осетии.
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