Ватикан, , 16:09 — REGNUM

Идеология сторонников национальных суверенитетов ведет их к изоляции, заявил в интервью La Stampa в пятницу, 9 августа, папа римский Франциск.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я обеспокоен тем, что слышу речи, которые напоминают те речи, что произносил Гитлер в 1934 году. «Сначала мы… мы… мы…» — сказал глава католической церкви, обыграв таким образом слогам итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини «Сначала — итальянцы».

Ставка на суверенитет — это «закрытость», а страны должны быть суверенными, но не должны быть закрытыми, сичтает Франциск: «Суверенитет защищает нас, но нужно также защищать и продвигать наши отношения с другими странами, с европейским сообществом».

«Установка на суверенитет — это преувеличение, и это всегда плохо кончается, это приводит к войне», — сказал папа.