Солнечногорск, Московская область, , 16:01 — REGNUM

Вмешательство со стороны третьих стран, в частности Соединённых Штатов, в ситуацию с протестами в Гонконге нацелено на то, чтобы оказать деструктивное влияние на отношения между Китаем и Россией. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга, 9 августа, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Наши две страны являются ответственными участницами международных отношений и строят их на основе международного права. Я думаю, это просто не нравится», — отметила дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Россия в курсе заявлений китайского руководства, которое напрямую обвинило целый ряд западных спецслужб, в частности представителей спецслужб США, во вмешательстве во внутренние дела.

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«В конкретном участии в беспорядках и в организации беспорядков, которые мы наблюдаем на территории Гонконга», — уточнила Захарова, добавив, что эта тема будет затронута в ходе намеченных на ближайшее время консультаций с китайскими коллегами.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Гонконге, которые вспыхнули несколько месяцев назад, вызвало рассмотрение законопроекта о выдаче Китаю жителей Гонконга, подозреваемых в нарушении китайских законов. К митингующим присоединились и несколько тысяч государственных служащих.

Так, 3 августа участники очередных протестов, которые собрались в районе Монгкок, перекрыли тоннель Кросс-Харбор и выстроили на улицах баррикады. На следующий день акции протеста продолжились. 6 августа местная полиция для разгона протестующих вновь использовала слезоточивый газ. В этот день стражи порядка задержали председателя студенческого союза университета Baptist UniversityЕго подозревают в хранении оружия с целью нападения. После задержания сотни студентов и других протестующих окружили полицейский участок округа Самсёйпоу.

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