Гонконг, Китай, , 00:00 — REGNUM

В Гонконге местная полиция снова использует слезоточивый газ для разгона протестующих. Об этом 6 августа сообщает телерадиокомпания RTHK.

Сегодня сотрудники полиции задержали председателя студенческого союза университета Baptist University. Студенты данного университета активно участвуют в акциях протеста, вызванных намерение властей Гонконга принять закон об экстрадиции подозреваемых по запросу властей материкового Китая.

Председателя студенческого союза Кита Фонга задержали по подозрению в хранении оружия с целью нападения. После задержания сотни студентов и других протестующих окружили полицейский участок округа Самсёйпоу. Чтобы разогнать толпу полиции пришлось применять слезоточивый газ.