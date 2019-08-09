Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 15:50 — REGNUM

Власти Индии смягчили режим комендантского часа в мятежном штате Джамму и Кашмир, об этом говорится в заявлении главы местной полиции Дилба Сингха, сообщает 9 августа Anadolu Ajansi.

Причиной подобного решения стала пятничная молитва, которая обладает особой религиозной ценностью для мусульман. Жителям региона будет позволено выйти на улицы для посещения мечетей.

Напомним, 5 августа власти Индии отменили действия 370 статьи конституции, закрепляющей особый статус за штатом Джамму и Кашмир, что вызвало резкую реакцию со стороны Пакистана.

В регионе был введен комендантский час, жителям было запрещено выходить из своих домов, были закрыты магазины и больницы, в штате также отключили интернет.

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