Москва, , 15:36 — REGNUM

В Японии никогда не появится правительства, которое бы могло признать Курильские острова российскими и отказаться от притязаний на эти территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Японцы никогда не заявят, что эти острова российские. И мы никогда острова японцам их не отдадим», — заявил Журавлев.

«Тот самый объективный тупик, из которого очень трудно выйти, потому что любой премьер-министр Японии, который даже поставит под сомнение право Японии на эти острова, перестанет быть премьер-министром через два дня. Бывали такие случаи в истории. Японии выгодно сотрудничество и с СССР, и с Россией. Пытались вывести ситуацию из тупика, но для всех заканчивалось плохо», — подчеркнул он.

По его словам, сложность проблемы островов в том, что «ни одна из сторон не имеет свободы манёвра».