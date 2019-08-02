Вашингтон, , 12:34 — REGNUM

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив в этом Россию. Об этом 2 августа написал государственный секретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп и Майк Помпео

Он напомнил, что 2 февраля Вашингтон обвинил Россию в якобы невыполнении условий ДРСМД и дал шесть месяцев, чтобы вернуться к соблюдению договора.

«США не останутся участниками договора, когда другие нарушают его. Россия несет исключительную ответственность», — заявил Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности действовал между США и Россией с 1987 года. Вашингтон обвинил Москву в нарушении документа из-за ракет 9М729, которые, по мнению американского руководства, должны быть уничтожены.

2 августа заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва предложила Вашингтону и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и малой дальности.

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