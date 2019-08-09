Берлин, , 15:07 — REGNUM

Посол Индонезии в Германии Ариф Хавас Эгросено заявил, что индонезийские продукты питания и напитки могут выйти на немецкий рынок, сообщает Antaranews.

«Возможностей много. Пока жители Германии и ЕС хорошо знакомы с такими индонезийскими товарами, как чай и кофе», — заявил посол во время телеконференции с индонезийскими журналистами.

По его словам, ряд стран Юго-Восточной Азии, таких как Малайзия, Сингапур, Таиланд и Вьетнам, представляют серьезную угрозу для развития экспорта индонезийских продуктов питания и напитков в Германию и ЕС.

Еще одно препятствие для Индонезии, отметил Ариф Хавас Эгросено, заключается в том, что ряд индонезийских продуктов облагаются тарифами при экспорте в Европу.

«Поскольку Индонезия является членом G20 и считается развитой страной, наша продукция облагается импортными тарифами в размере от 7 до 20%, в то время как эта мера не затрагивает экспорт Филиппин и Вьетнама», — пояснил посол Индонезии в Германии.

Напомним, 27 компаний из Индонезии примут участие в международной торговой ярмарке в Кельне (Германия) 5−9 октября 2019 года.