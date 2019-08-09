Москва, 9 августа 2019, 14:02 — REGNUM
В Совфеде ждут реакции МИД России на обозначение на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года Южных Курил как части Японии.
«В таких случаях должен реагировать МИД», — заявил член Совфеда Андрей Климов.
Он уверен, что внешнеполитическое ведомство России должно оперативно реагировать на такие действия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ российская сторона выходке Японии даст на брифинге 9 августа в Солнечногорске на площадке форума «Территория смыслов».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, на официальном сайте Олимпиады-2020 российские острова Южных Курил были обозначены как часть Японии.