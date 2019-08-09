Бишкек, , 12:25 — REGNUM

Бывший кандидат в президенты Киргизии Омурбек Бабанов прибыл в Бишкек. Об этом сообщает 9 августа издание 24.kg.

Отмечено, что оппозиционный политик вышел из терминала аэропорта и сел в автомобиль. Сторонники, пришедшие в аэропорт «Манас», встретили Бабанова овациями.

Бабанов, в отношении которого в Киргизии возбуждены уголовные дела, вернулся на фоне обострения политической обстановки в стране. На родине ему грозит арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на выборах президента Киргизии Бабанов был основным соперником действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова и набрал 33,5% голосов.

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