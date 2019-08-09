Куала-Лумпур, , 10:08 — REGNUM

Президент Индонезии Джоко Видодо в сопровождении первой леди страны прибыл в Малайзию с официальным двухдневным визитом, сообщает Sindonews.

Министр обороны Малайзии Мохамад Сабу и посол Индонезии в Малайзии Русди Кирана приветствовали главу государства в международном аэропорту Куала-Лумпура 8 августа.

Издание отмечает, что поездка Джоко Видодо в Малайзию стала первым официальным визитом главы Индонезии после переизбрания на выборах, которые состоялись в стране 17 апреля 2019 года.

Ожидается, что его визит укрепит двусторонние отношения между Малайзией и Индонезией.

Известно, что премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад планирует встретиться с главой Индонезии Джоко Видодо утром 9 августа, чтобы обсудить развитие двусторонних отношений и обменяться мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что президент страны отправится 8 августа в Малайзию, а затем в Сингапур.

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