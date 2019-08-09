Додома, , 14:08 — REGNUM

Официальный представитель правительства Танзании Хассан Аббаси считает, что 39-ый саммит глав стран — членов САДК (Сообщество развития Юга Африки), проходящий в Танзании, для государственных лидеров является домом.

По информации танзанийского новостного Mpekuzi, выступая на танзанийском телевизионном канале Clouds TV, Аббаси отметил, что Танзания и страны Южной Африки имеют богатую общую историю со времен получения независимости, поскольку Танзания являлась фактическим центром сосредоточения борцов за свободу и независимость.

«Многие лидеры стран — участниц саммита возвращаются домой. Не следует забывать, что Танзания была одной из трех стран, создавших Комитет освобождения Южной Африки, здесь находилось главное управление движения за освобождение, а в городе Дар-эс-Саламе было основано Центральное отделение движения за освобождение, поэтому саммит является большим событием для нашей страны», — подчеркнул представитель правительства.

По словам Аббаси, на повестке дня саммита стоит обсуждение ряда вопросов, в том числе осуществление ряда строительных проектов и процесс индустриализации в странах. Это подчеркнул сам президент Объединенной Республики Танзания Джон Магуфули во время открытия очередной выставки, посвященной неделе индустриализации.

Отмечается, что индустриализация является опорой развития для государств — членов САДК, и, как заявил президент Танзании, Африка должна вести независимую от европейских стран торговую политику.

Также утверждается, что правительство страны в настоящее время призывает граждан Танзании воспользоваться имеющимися возможностями ведения бизнеса на территории стран САДК.