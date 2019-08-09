Мапуту, , 09:53 — REGNUM

Правительство Мозамбика и оппозиционная партия «Мозамбикское национальное сопротивление» (РЕНАМО) завершили длительный процесс подписания мирного договора, направленного на прекращение многолетней гражданской войны в стране.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, президент Мозамбика Филипе Ньюси и лидер партии РЕНАМО Оссуфо Момаде подписали соглашение при участии видных представителей, в том числе президентов соседних стран, в столице страны городе Мапуту, пообещав никогда не допускать повторения конфликта.

Организация Объединенных Наций назвала это событие историческим шагом на пути к установлению прочного мира в Мозамбике.

Бывшая повстанческая группировка РЕНАМО, которая в настоящее время является крупнейшей оппозиционной партией в Мозамбике, в 2013 году снова взялась за оружие, требуя равного разделения власти. С момента обретения независимости в 1975 году правящей партией в Мозамбике по-прежнему является «Фронт освобождения Мозамбика» (ФРЕЛИМО).

«Это не договор между враждующими сторонами, а соглашение, которое доказывает, что мы больше не желаем воевать снова. Мы можем иметь разногласия, как у семей, но путем переговоров мы разрешим существующие противоречия. Результаты выборов ни за что не смогут нарушат установленный мир», — подчеркнул президент Мозамбика.

Напомним, что подписанный договор является уже третьей попыткой положить конец противостоянию между двумя сторонами. Подписание произошло за три месяца до проведения всеобщих выборов в стране, намеченных на октябрь этого года. 1 августа Филипе Ньюси и Оссуфо Момаде подписали соглашение о прекращении огня.

Как сообщается, во время подписания договоров стороны бурно обсуждали всеобщие выборы в стране. Известно, что они должны состояться 15 октября.

Тем не менее, по мнению Балтазара Фаэля, следователя Мозамбикского центра общественного контроля, подписание соглашения было ускорено, дабы разрешить проведение всеобщих выборов 15 октября, однако договор не в полной мере решает проблемы, стоящие перед нацией.

«Я считаю, что в этом договоре много не ясных деталей. Филипе Ньюси призвал РЕНАМО прекратить переговоры. Но если мы внимательно посмотрим, взять те же вопросы разоружения, демобилизации и реинтеграции, мы не знаем, чем это закончится. Отдаст ли РЕНАМО все свое оружие властям, или же оно все же решит оставить его себе из-за недоверия правительству, поскольку их самый сильный инструмент в борьбе — это имеющееся у них оружие, которое заставляет правительство соглашаться участвовать в переговорах. Поэтому передача оружия в такой атмосфере недоверия — это фактическое прекращение существования партии», — подчеркнул Балтазар Фаэл.

В настоящее время власти страны требуют от 5200 бойцов РЕНАМО сдать свое оружие мозамбикскому правительству.