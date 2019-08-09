Нью-Дели, , 11:23 — REGNUM

Американские конгрессмены от Демократической партии призвали Пакистан воздержаться от какой-либо агрессии против Индии в ответ на решение Нью-Дели отменить особый статус Кашмира. Об этом 8 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В совместном заявлении сенатор Роберт Менендес и член Палаты представителей Элиот Энгель выразили обеспокоенность развитием ситуации в Кашмире. Они призвали Исламабад отказаться от каких-либо агрессивных действий против Индии, в том числе не оказывать поддержку террористическим группировкам, незаконно пересекающим индийско-пакистанскую границу. Роберт Менендес и Элиот Энгель также заявили, что Пакистану следует провести показательные антитеррористические акции в стране и нанести удар по инфраструктуре и системам снабжения боевиков. Кроме того, американские конгрессмены выразили обеспокоенность массовыми нарушениями прав и свобод человека в индийском штате Джамму и Кашмир.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет сформировано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа. В настоящее время правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди размещает в Джамму и Кашмире дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, блокирует доступ местных жителей к средствам телефонной связи и сети Интернет.