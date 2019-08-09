Нью-Дели, , 12:14 — REGNUM

Госдеп США опроверг слухи о том, что Индия проконсультировалась с Белым домом по вопросу отмены особого статуса штата Джамму и Кашмир ещё в феврале 2019 года. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В официальном аккаунте в Twitter Элис Уэллс, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии, подчеркнула, что руководство Индии не проводило консультаций с Вашингтоном, прежде чем отменить статью 370 Конституции Индии. По словам американского чиновника, Нью-Дели также не информировал Белый дом о своих намерениях в отношении Кашмира. Напомним, что 5 августа американское издание The Print сообщило, что правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди оповестило руководство США о планах отменить особый статус Джамму и Кашмира ещё в феврале 2019 года.

Ранее, 5 августа, министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет сформировано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа.