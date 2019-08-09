Вашингтон, , 04:26 — REGNUM

От признания независимости Южной Осетии и Абхазии порекомендовала России отказаться глава пресс-службы американского Госдепа Морган Ортэгус в годовщину начала вооружённый конфликта.

На брифинге она заявила, что 20% грузинской территории оккупировано Москвой. К тому же Вашингтон не устраивает, что руководство Южной Осетии «начало устанавливать границу» с Грузией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа власти Южной Осетии объявили, что работа мест пересечения государственной границы с Грузией будет временно прекращена — из-за подготовки к памятным мероприятиям по случаю 11-й годовщины вооружённого конфликта 2008 года.

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