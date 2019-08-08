Вашингтон, , 19:43 — REGNUM

В воздушном пространстве недалеко от Аляски боевые самолёты ВВС США F-22 и Hornet CF-18 осуществили сопровождение двух стратегических бомбардировщиков ВКС России Ту-95, сообщает 8 августа Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) на своей странице в Twitter.

Стратегический бомбардировщик Ту-95 Mil.ru

Указано, что в обнаружении и «перехвате» российских бомбардировщиков были задействованы самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, военно-транспортный самолёт C-130 Hercules и самолёт-заправщик KC-135. При их поддержке два F-22 и два Hornet CF-18 вышли к российским Ту-95 и сопровождали их «в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады».

Как сообщало ИА REGNUM, воздушные разведчики ВВС США и НАТО практически ежедневно курсируют у границ России над Балтикой и над Чёрным морем.

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