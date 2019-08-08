Рига, , 19:24 — REGNUM

Существующие требования к знанию латышского языка — не прогрессивная политика латвийского государства. Такое мнение высказал квантовый физик, профессор Латвийского университета (ЛУ) Вячеслав Кащеев в эфире радио Baltkom.

По словам Кащеева, из-за существующих требований в Латвии нет возможности приглашать на постоянные академические должности лучших специалистов из-за рубежа.

Обязательное знание латышского языка на высоком уровне для приглашенных профессоров напрямую затрагивает вопрос открытости Латвии к международной среде системы высшего образования и науки. Кащеев считает, что данная политика — не прогрессивная и необходимо брать пример с соседних Эстонии и Дании, где удается сохранить свой язык и преподавать на английском.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, латвийские власти не просто ввели высокие требования знания госязыка для работников как государственных учреждений, так и частных, но и решили полностью уничтожить всю систему образования на русском языке — от детских садов до университетов.