Москва, , 19:20 — REGNUM

Призывы президента Украины Владимира Зеленского к Турции развивать на Украине игорный бизнес тщетны. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«После визита Зеленского в Турцию весь мир с облегчением выдохнул: наконец-то весь мир вылезет из подвала и наконец-то в Украине заработает игорный бизнес… Вы это серьёзно, да? Конкуренция на этом рынке настолько жёсткая во всём мире, что для того, чтобы организовать это всё, а тем более привлечь людей, которые приедут в страну всего лишь после принятия закона — для игорного бизнеса это мало. А для сорокамиллионной страны это выглядит смешно», — заявил Килинкаров.

Ранее Зеленский заявил о том, что в пятизвездочных отелях Украины для стимуляции туризма будут открыты казино. В ходе встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом он также призвал главу Турции совместно развивать туристический бренд Черного моря.