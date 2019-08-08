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Отряд кораблей российского Северного флота (СФ) в Баренцевом море 8 августа провёл учения по защите морской ледостойкой стационарной нефтедобывающей платформы «Приразломная», сообщает 8 августа агентство Интерфакс-АВН.

В учениях были задействованы корабли Северного флота, совершающие арктический поход.

«Ряд задач по предотвращению различных видов террористических угроз отработан в районе деятельности морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная», — цитирует агентство сообщение пресс-службы флота.

В отработке задач участвовали антитеррористические подразделения, большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и экипажи его палубных вертолётов Ка-27.

Кроме того, экипаж спасательно-буксирного судна «Памир» отработал решение задач по помощи и спасению людей.

Напомним, отряд кораблей Северного флота 5 августа начал арктический поход, в ходе которого дойдёт до полуострова Таймыр и архипелага Северная Земля.

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